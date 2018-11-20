Фото: обломок беспилотника (facebook.com/pressjfo)

Беспилотник собирал данные в районе Бахмута и Константиновки

Украинские военные в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе сбили очередной российский беспилотник. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера утром выявили беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа "Орлан-10". Беспилотник собирал разведывательную информацию по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино.

"После подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО около 12:20, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что обнаруженные обломки характерны для БПЛА "Орлан-10" производства Российской Федерации.

Напомним, ранее украинская сторона СЦКК заявила, что боевики на Донбассе нарушают соглашения об отводе техники. В частности, беспилотник мисии ОБСЕ в неподконтрольных районах Луганской области обнаружил 34 гаубицы.

До этого был обнаружен беспилотник над воинской частью в Бахмуте. В Минобороны отметили, что подозреваемого, его автомобиль, дроны и ноутбук передали сотрудникам Службы безопасности Украины.