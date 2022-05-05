На Донбассе сбили два российских самолета и отразили 11 атак

Силы обороны Украины на Донбассе за минувшие сутки сбили два российских самолета. И в общей сложности отразили 11 атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага", - отметил он.

По его словам, подразделения ПВО сбили два российских самолета Су-30 и два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".

Он добавил, что противник пытается вести наступление на Северодонецком и Попаснянском направлениях, но пока без успеха.