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На Донбассе сбили два российских самолета и отразили 11 атак

Фото: начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Илона Свиридова

Силы обороны Украины на Донбассе за минувшие сутки сбили два российских самолета. И в общей сложности отразили 11 атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага", - отметил он.

По его словам, подразделения ПВО сбили два российских самолета Су-30 и два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".

Он добавил, что противник пытается вести наступление на Северодонецком и Попаснянском направлениях, но пока без успеха.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия освободила несколько сел на административной границе Херсонской и Николаевской областей. Названия населенных пунктов пока не раскрываются.

Также стало известно, что военные еще больше отбросили противника от Харькова.

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