ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Донбассе россияне боятся контрнаступления ВСУ, поэтому ускорили подготовку к "референдуму"

Новина українською →
Украина, Понедельник 18 июля 2022 23:11
На Донбассе россияне боятся контрнаступления ВСУ, поэтому ускорили подготовку к "референдуму" Фото: на Донбассе россияне готовятся к референдуму, потому что испугались ВСУ (Getty Images )
Автор: Евгений Прокопенко

Оккупанты готовятся к "референдуму" о присоединении к России временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, небольшая часть Луганской области держится. Западная дальнобойная артиллерия нарушила планы русских по захвату двух восточных областей.

"Во-первых, они имеют огромные логистические проблемы из-за уничтожения складов с БК. Во-вторых, россияне понимают, что украинские территории им не поддаются, боятся контрнаступления, поэтому захваченный Донбасс полностью они не смогут быстро присоединить к РФ, чтобы объявить общую мобилизацию, поэтому решили не ждать и уже проводят агитацию на оккупированной части Луганской области о присоединении к России", - сообщил Гайдай.

Глава Луганской ОВА добавил, что в оккупированных городах захватчики раздают газеты с материалами о "позитиве" российского режима. Оккупационная власть уже создала "штаб" по подготовке псевдовыборов без выбора.

Напомним, сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск
NEWS
Данилов заявил об определенном паритете на фронте: "Но хотелось бы большего"
Данилов заявил об определенном паритете на фронте: "Но хотелось бы большего"
DAILY
За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит
Милан Лелич, Владислав Красинский За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит