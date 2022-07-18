На Донбассе россияне боятся контрнаступления ВСУ, поэтому ускорили подготовку к "референдуму"
Оккупанты готовятся к "референдуму" о присоединении к России временно оккупированной территории Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
По его словам, небольшая часть Луганской области держится. Западная дальнобойная артиллерия нарушила планы русских по захвату двух восточных областей.
"Во-первых, они имеют огромные логистические проблемы из-за уничтожения складов с БК. Во-вторых, россияне понимают, что украинские территории им не поддаются, боятся контрнаступления, поэтому захваченный Донбасс полностью они не смогут быстро присоединить к РФ, чтобы объявить общую мобилизацию, поэтому решили не ждать и уже проводят агитацию на оккупированной части Луганской области о присоединении к России", - сообщил Гайдай.
Глава Луганской ОВА добавил, что в оккупированных городах захватчики раздают газеты с материалами о "позитиве" российского режима. Оккупационная власть уже создала "штаб" по подготовке псевдовыборов без выбора.
Напомним, сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на фронте.
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