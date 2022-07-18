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На Донбасі росіяни бояться контрнаступу ЗСУ, тож прискорили підготовку до "референдуму"

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Україна, Понеділок 18 липня 2022 23:11
На Донбасі росіяни бояться контрнаступу ЗСУ, тож прискорили підготовку до "референдуму" Фото: на Донбасі росіяни готуються до референдуму, бо злякалися ЗСУ (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Окупанти готуються до "референдуму" про приєднання до Росії тимчасово окупованої території Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, невелика частина Луганської області тримається. Західна далекобійна артилерія порушила плани росіян по захопленню двох східних областей.

"По-перше, вони мають величезні логістичні проблеми через знищення складів з БК. По-друге, росіяни розуміють, що українські території їм не піддаються, бояться контрнаступу, тому захоплений Донбас повністю вони не зможуть швидко приєднати до РФ, щоб оголосити загальну мобілізацію, тож вирішили не чекати - і вже проводять агітацію на окупованій частині Луганської області про приєднання до Росії", - повідомив Гайдай.

Глава Луганської ОВА додав, що окупованими містами загарбники роздають газети з матеріалами про "позитив" російського режиму. Окупаційна влада вже створила "штаб" з підготовки псевдовиборів без вибору.

Нагадаємо, сьогодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на фронті.

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