На Донбассе в результате подрыва автомобиля погиб военный, еще трое ранены

Во вторник, 27 апреля, на Донбассе военный автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате происшествия один украинский военный погиб, еще трое получили травмы.
Об этом сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил в Facebook.
Сообщается, что инцидент произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
"В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы", - говорится в сообщении.
Пострадавших военных доставили в медучреждение и предоставили медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащих оценивается как удовлетворительное.
На месте инцидента работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, за минувшие сутки, 26 апреля, боевики девять раз нарушали "тишину" на Донбассе. В результате обстрелов осколочное ранение получил один украинский военный.