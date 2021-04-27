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На Донбассе в результате подрыва автомобиля погиб военный, еще трое ранены

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 27 апреля, на Донбассе военный автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате происшествия один украинский военный погиб, еще трое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы", - говорится в сообщении.

Пострадавших военных доставили в медучреждение и предоставили медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащих оценивается как удовлетворительное.

На месте инцидента работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, за минувшие сутки, 26 апреля, боевики девять раз нарушали "тишину" на Донбассе. В результате обстрелов осколочное ранение получил один украинский военный.

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