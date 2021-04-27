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Боевики обстреляли позиции ООС из запрещенных минометов, ПТРК и гранатометов

Новина українською → Донбасс, Вторник 27 апреля 2021 13:57
Боевики обстреляли позиции ООС из запрещенных минометов, ПТРК и гранатометов Фото: потерь среди украинских военных с начала суток нет (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе с начала текущих суток, 27 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных минометов, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Так, боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го калибра вблизи Водяного, а возле Опытного - ПТРК. Также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных возле Майорского, и из станковых противотанковых гранатометов - возле Талаковки.

"Боевых потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сообщили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 9 раз нарушали "тишину" на Донбассе. В результате обстрелов осколочное ранение получил один украинский военный.

Также РБК-Украина писало, что местные власти города на Прикарпатье заявили о гибели украинского военного на Донбассе от снайперской пули.

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