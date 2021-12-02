На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового

У четвер, 2 грудня, збройні формування Росії чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, два з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, бойовики вели вогонь у напрямку Новолуганського. Окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів

У бік Широкиного російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Красногорівки окупаційні війська застосували міномети калібру 120 мм.

Біля Водяного на Приазов'ї противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїна надано до медичної допомоги та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили окупантів припинити обстріли.