На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
У четвер, 2 грудня, збройні формування Росії чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, два з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Так, бойовики вели вогонь у напрямку Новолуганського. Окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів
У бік Широкиного російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Красногорівки окупаційні війська застосували міномети калібру 120 мм.
Біля Водяного на Приазов'ї противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
"В результаті ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїна надано до медичної допомоги та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.
У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили окупантів припинити обстріли.
Нагадаємо, минулої доби, 1 грудня, бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Загинув військовий.