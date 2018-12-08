На Донбассе в результате обстрелов погиб один украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 13 раз стреляли по позициям ООС

За прошедшие сутки, 7 декабря, в результате обстрелов позиций подразделений операции объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики 13 раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям подразделений ООС в районе населенных пунктов Крымское, Зайцевое, Авдеевка, Водяное, Пески, Опытное, Тарамчук, Чермалык, Богдановка, Гнутово и Водяное, что на Приазовье.

Вблизи Зайцевого и Опытного противник вел огонь из вооружения БМП. Кроме того, на одном из направлений зафиксировано активность снайпера.

"В ходе боевых действий, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил, один из них - смертельных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала попадание боеприпасов в жилые дома в Чермалыке (Донецкая область) в результате обстрелов боевиков.