На Донбасі внаслідок обстрілів загинув один український військовий

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 13 разів стріляли по позиціям ООС

Протягом минулої доби, 7 грудня, внаслідок обстрілів позицій підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики 13 разів відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціям підрозділів ООС у районі населених пунктів Кримське, Зайцеве, Авдіївка, Водяне, Піски, Опитне, Тарамчук, Чермалик, Богданівка, Гнутове та Водяне, що на Приазов'ї.

Поблизу Зайцевого та Опитного противник вів вогонь з озброєння БМП. Крім того, на одному з напрямків зафіксовано активність снайпера.

"В ході бойових дій, поранень зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил, один з них - смертельних", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала влучання боєприпасів в житлові будинки в Чермалику (Донецька область) унаслідок обстрілів бойовиків.