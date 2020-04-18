На Донбассе в результате обстрелов боевиков ранен украинский военный

На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранение получил один украинский военнослужащий. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что состояние здоровья раненного военного оценивается как средней тяжести.

"Против украинских защитников населенного пункта Крымское российские оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Эвакуационной техникой воин доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья - средней тяжести", - сообщили в ООС.

Также в ООС отметили, что украинские военные ответили на действия боевиков. Потери противника уточняются.

Ранее в Министерстве обороны сообщали, что с начала суток 18 апреля боевики дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В частности, позиции ООС были обстреляны вблизи Луганского и Травневого. О потерях не сообщалось.

Напомним, за прошлые сутоки, 17 апреля, боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов военные ВСУ не пострадали.