На Донбассе боевики дважды обстреляли позиции ВСУ из минометов

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

С начала суток, 18 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе дважды нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Луганского и Травневого с использованием минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

"Так, сегодня в 06:40 из стороны н.п. Нижнее Лозовое оккупанты выпустили в сторону наших укреплений в районе с. Луганское три мины 120-го и две мины 82-го калибров. В ответ наши военнослужащие открыли плотный огонь из штатного пехотного вооружения. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить противника прекратить огонь. Вдруг враг нарушил режим перемирия уже в 08:10 утра у Травневого. Наши защитники насчитали падения трех мин калибра 82 мм, по два враждебных выстрелы из гранатометов РПГ и АГС, а также в целом около 40 очередей из пулеметов и стрелкового оружия, совершенных российско-оккупационными войсками по направлению н.п. Гольмовский", - сообщили в Минобороны.

На данный момент боевых потерь среди украинских военнослужащих не зафиксировано.

Напомним, за прошлые сутоки, 17 апреля, боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов военные ВСУ не пострадали.

Также РБК-Украина писало, что президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили войну на Донбассе. При этом о деталях разговора не сообщается.