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Боевики в пятинцу пять раз нарушили "тишину" на Донбассе

Новости » Происшествия     18.04.2020 - 07:13
Боевики в пятинцу пять раз нарушили "тишину" на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди военнослужащих нет

В течение прошлых суток, 17 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации, вновь нарушая обязательства по соблюдению режима прекращения огня, пять раз обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи Гнутово, Авдеевки, Опросного, Веселого, Старогнатовки, а также рядом с Южным.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было. По предварительным данным разведки, 17 апреля украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями разной степени тяжести как минимум двух российских наемников.

От начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, 16 апреля в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

РБК-Украина писало, что 15 апреля в районе операции Объединенных сил зафиксировано три обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Потерь среди украинских военных нет.

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