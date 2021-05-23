На Донбассе в результате обстрела украинский военный получил ранение

В воскресенье вечером, 23 мая, боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных из гранатометов. В результате один украинский воин получил осколковое ранение.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Его состояние оценивается как удовлетворительное.

"В результате обстрела из станкового гранатомета один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток 23 мая боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, за минувшие сутки, 22 мая, боевики 12 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела украинский военный получил тяжелое ранение.

Добавим, что 21 мая на Донбассе боевики восемь раз нарушали "тишину". В результате трое военнослужащих ВСУ пострадали.