На Донбассе в результате обстрела украинский военный получил ранение

Сегодня, 5 мая, боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных из гранатометов. В результате один украинский воин получил осколковое ранение.
Об этом сообщает ОТГ "Північ" на своей странице в Facebook.
"В результате вражеского обстрела из гранатометов различных систем, один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Сейчас состояние здоровья украинского воина расценивают как удовлетворительное.
Также сообщается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
"На действия противника наши воины открыли огонь", - говорится в сообщении.
Напомним, боевики обстреляли гражданский сектор в Попасной. В результате произошел пожар.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли больницу в Красногоровке, где лечат больных коронавирусом. В больнице выбиты окна и пропало электричество.