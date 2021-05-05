На Донбассе в результате обстрела украинский военный получил ранение

"В результате вражеского обстрела из гранатометов различных систем, один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние здоровья украинского воина расценивают как удовлетворительное.

Также сообщается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

"На действия противника наши воины открыли огонь", - говорится в сообщении.