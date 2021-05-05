На Донбасі в результаті обстрілу український військовий отримав поранення

"В результаті ворожого обстрілу з гранатометів різних систем, один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Зараз стан здоров'я українського воїна розцінюють як задовільний.

Також повідомляється, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

"На дії противника наші воїни відкрили вогонь", - йдеться в повідомленні.