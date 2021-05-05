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На Донбасі в результаті обстрілу український військовий отримав поранення

Новость на русском → Україна, Середа 05 травня 2021 23:40
На Донбасі в результаті обстрілу український військовий отримав поранення Фото: бойовики обстріляли ЗСУ з гранатометів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Сьогодні, 5 травня, бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових з гранатометів. В результаті один український воїн отримав осколкове поранення.

Про це повідомляє ОТУ "Північ" на своїй сторінці в Facebook.

"В результаті ворожого обстрілу з гранатометів різних систем, один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Зараз стан здоров'я українського воїна розцінюють як задовільний.

Також повідомляється, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

"На дії противника наші воїни відкрили вогонь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бойовики обстріляли цивільний сектор у Попасній. В результаті сталася пожежа.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли лікарню в Красногорівці, де лікують хворих коронавірусом. В лікарні вибиті вікна і пропала електрика.

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