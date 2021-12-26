На Донбассе в результате обстрела ранен военный

В воскресенье, 26 декабря, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов был тяжело ранен украинский военный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Обстрелы оккупационный войск были произведены в направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов. Боевики вели огонь из гранатометов разных систем.
Кроме того, вблизи Талаковки российские наемники задействовали беспилотник, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.
При этом в штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы.
Напомним, за минувшие сутки, 25 декабря, боевики один раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.