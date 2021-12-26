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На Донбасі в результаті обстрілу поранений військовий

Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 26 грудня, збройні формування Росії п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів був важко поранений український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Обстріли окупаційних військ були проведені в напрямку Південного, Пісків, Новолуганського і шумів. Бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем.

Крім того, поблизу Талаківки російські найманці задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - важкий", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили бойовиків припинити обстріли.

Нагадаємо, за минулу добу, 25 грудня, бойовики один раз обстрілювали українські позиції на Донбасі.

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