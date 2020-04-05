На Донбассе в результате обстрела пострадал военный

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики применяли запрещенное вооружение

Пророссийской боевики с начала 5 апреля уже 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего был ранен украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, сегодня боевики открывали огонь по украинским укреплениям из минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Под вражеский обстрел попадали позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Каменка, Гнутово, Авдеевка, Старогнатовка, Хутор Вольный и Крымское

"Сегодня в результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь", - рассказали в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские незаконные вооруженные формирования сегодня с минометов 120-го калибра обстреляли позиции украинских военных вблизи Гнутово. А украинские укрепления в районе Хутора Вольного были обстреляны из минометов калибра 82 мм.

Также РБК-Украина писало, что 4 апреля пророссийские боевики 14 раз обстреливали позиции Объединенных сил на Донбассе. Вчера потерь среди украинских военных зафиксировано не было.