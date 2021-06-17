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На Донбассе в результате обстрела получил ранение украинский военный

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Донбасс, Четверг 17 июня 2021 21:09
На Донбассе в результате обстрела получил ранение украинский военный Фото: на Донбассе украинский военный получил ранение (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 17 июня, на Донбассе в результате обстрелов боевиков получил ранение украинский военный. После оказания первой помощи его доставили медицинское учреждение.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка ''Север'' в Facebook.

По данным ОТУ, около 18:30 российско-оккупационные войска совершили прицельный обстрел украинских подразделений вблизи населенного пункта Новотошковское.

Военный Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение. Его состояние оценивается как средней тяжести.

"На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, они применяли минометы, пулеметы и гранатометы.

Кроме того, за минувшие сутки, 16 июня, боевики девять раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военный получил ранение.

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