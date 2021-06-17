На Донбасі в результаті обстрілу отримав поранення український військовий
У четвер, 17 червня, на Донбасі в результаті обстрілів бойовиків отримав поранення український військовий. Після надання першої допомоги його доставили до медичного закладу.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Facebook.
За даними ОТУ, близько 18: 30 російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських підрозділів поблизу населеного пункту Новотошківське.
Військовий Збройних сил України отримав кульове поранення. Його стан оцінюється як середньої тяжкості.
"На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні бойовики три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, вони застосовували міномети, кулемети та гранатомети.
Крім того, за минулу добу, 16 червня, бойовики дев'ять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав поранення.