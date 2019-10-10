На Донбассе боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток, 10 октября, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил одинадцать обстрелов, а именно неподалеку Новотроицкого, вблизи Пищевика, вблизи Водяного, неподалеку Новоселовки 2, а также вблизи Авдеевки.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили два обстрела: неподалеку Крымского и вблизи Хутора Вильного.

"В течение текущих суток во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе 9 октября в результате обстрелов со стороны боевиков был ранен один украинский военный. Противник вел обстрелы вблизи Красногоровки, Песков, Лебединского, Водяного, Пищевика, Новотроицкого, Николаевки, Павлополя, Новогнатовки, Новолуганского, Золотого, Гладосового, Майорска, Крымского, Авдеевки, Новозвановки.

Отметим, Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что он против попыток решать ситуацию на Донбассе военным путем. Президент заявил, что если говорить о людях и территории, то первый приоритет - это люди, второй - территории.