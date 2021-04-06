UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Донбассе в результате обстрела и подрыва автомобиля погибли двое военных

Автор: Дмитрий Левицкий

На Донбассе во вторник, 6 апреля, погибли двое украинских военнослужащих. Объединенные силы понесли потери в результате обстрела и подрыва военного автомобиля.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток" на странице в Facebook.

Украинские позиции вблизи Невельского сегодня попали под минометный огонь со стороны пророссийских боевиков. В результате обстрела украинский военный получил ранение.

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, во время эвакуации он умер", - рассказали в группировке "Восток".

А в районе населенного пункта Степное на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. В результате подрыва военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения.

Напомним, вчера пророссийские боевики 7 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военных.

Как писало РБК-Украина, из-за обострения на Донбассе украинская делегация созвала срочное заседание ТКГ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбасспогибливоенныеООС
Читайте также
В районе ООС прошли учения минометчиков. Тренировались вести огонь
На блокпосту в Луганской области умер полицейский
Прогноз погоды