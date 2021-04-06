На Донбассе в результате обстрела и подрыва автомобиля погибли двое военных

На Донбассе во вторник, 6 апреля, погибли двое украинских военнослужащих. Объединенные силы понесли потери в результате обстрела и подрыва военного автомобиля.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток" на странице в Facebook .

Украинские позиции вблизи Невельского сегодня попали под минометный огонь со стороны пророссийских боевиков. В результате обстрела украинский военный получил ранение.

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, во время эвакуации он умер", - рассказали в группировке "Восток".

А в районе населенного пункта Степное на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. В результате подрыва военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения.