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На Донбасі в результаті обстрілу та підриву автомобіля загинули двоє військових

Автор: Дмитро Левицький

На Донбасі у вівторок, 6 квітня, загинули двоє українських військовослужбовців. Об'єднані сили зазнали втрат в результаті обстрілу та підриву військового автомобіля.

Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування "Схід" на сторінці у Facebook.

Українські позиції поблизу Невельського сьогодні потрапили під мінометний вогонь з боку проросійських бойовиків. В результаті обстрілу український військовий отримав поранення.

"Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, під час евакуації він помер", - розповіли в угрупуванні "Схід".

А в районі населеного пункту Степне на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль. В результаті підриву військовослужбовець отримав несумісні з життям поранення.

Нагадаємо, вчора проросійські бойовики 7 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів загинули двоє українських військових.

Як писало РБК-Україна, через загострення на Донбасі українська делегація скликала термінове засідання ТКГ.

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