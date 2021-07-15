На Донбассе в результате обстрела боевиков ранены двое украинских военных

Российско-оккупационные войска 15 июля нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТУ "Север".
В результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.
"Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, и они доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых удовлетворительное", - говорится в сообщении.
О действиях вооруженных формирований РФ проинформировали представителей ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Напомним, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов два военнослужащих получили ранения.