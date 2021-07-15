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На Донбассе в результате обстрела боевиков ранены двое украинских военных

Автор: РБК-Украина

Российско-оккупационные войска 15 июля нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТУ "Север".

В результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.

"Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, и они доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых удовлетворительное", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований РФ проинформировали представителей ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов два военнослужащих получили ранения.

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