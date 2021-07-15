RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Донбасі унаслідок обстрілу бойовиків поранені двоє українських військових

Автор: РБК-Україна

Російсько-окупаційні війська 15 липня порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Північ".

В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали осколкові поранення.

"Воїнам оперативно надано першу медичну допомогу, та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я поранених - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Про дії збройних формувань РФ поінформували представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, 14 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів два військовослужбовці отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбасраненые