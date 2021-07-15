На Донбасі унаслідок обстрілу бойовиків поранені двоє українських військових

Російсько-окупаційні війська 15 липня порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Північ".
В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали осколкові поранення.
"Воїнам оперативно надано першу медичну допомогу, та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я поранених - задовільний", - йдеться в повідомленні.
Про дії збройних формувань РФ поінформували представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Нагадаємо, 14 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів два військовослужбовці отримали поранення.