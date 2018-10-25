На Донбассе в результате боевых действий ранен один военный, - Минобороны

Фото: украинские военные (facebook.com/desnaukr)

Вчера на Донбассе также пострадал один военный

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе сегодня, 25 октября 2018 года, в результате обстрелов ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

Как отмечается, по состоянию на 11:00 25 октября на Донбассе уже зафиксировано три обстрела со стороны пророссийских боевиков - вблизи Авдеевки, Красногоровки и Гнутово.

"Вследствие боевых действий с начала текущих суток один военнослужащий из состава объединенных сил ранен", - сообщил он, отметив, что раненого эвакуировали в мобильный госпиталь.

Кроме того, сообщается, что вчера, 24 октября, боевики 14 раз обстреливали украинские позиции, ранения получил один военный, его эвакуировали в медицинское учреждение.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что миссия ОБСЕ обнаружили на оккупированной территории Донбасса зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса".

Также сообщалось, что 23 октября автомобиль "Вода Донбасса" попала на взрывное устройство, пострадал водитель.