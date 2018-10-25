На Донбасі внаслідок бойових дій поранено одного військового, - Міноборони

Фото: українські військові (facebook.com/desnaukr)

Вчора на Донбасі також постраждав один військовий

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі сьогодні, 25 жовтня 2018 року, внаслідок обстрілів поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речник Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

Як зазначається, станом на 11:00 25 жовтня на Донбасі вже зафіксовано три обстріли з боку проросійських бойовиків - поблизу Авдіївки, Красногорівки та Гнутового.

"Внаслідок бойових дій від початку поточної доби одного військовослужбовця зі складу об’єднаних сил поранено", - повідомив він, зазначивши, що пораненого евакуювали до мобільного госпіталя.

Крім того, повідомляється, що вчора, 24 жовтня, бойовики 14 разів обстрілювали українські позиції, поранення отримав один військовий, його евакуйовано до медичного закладу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що місія ОБСЄ виявили на окупованій території Донбасу зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Оса".

Також повідомлялося, що 23 жовтня автомобіль "Вода Донбасу" потрапила на вибуховий пристрій, постраждав водій.