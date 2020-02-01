На Донбассе в результате аварии с участием БМП боевиков обесточен населенный пункт

На Донбассе в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием БМП боевиков на временно оккупированной части Луганской области, без электроснабжения остался населенный пункт Хорошее. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, сейчас боевики подготавливают информационные ресурсы, дабы переложить вину за инцидент на украинских военнослужащих.

"31 января в результате наезда БМП из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ в Луганской области на опору электропередач по ул. Школьная во временно оккупированном населенном пункте Хорошее (Луганская обл.) были повреждены линии электропитания и полностью обесточены населенный пункт", - говорится в сообщении.

Сообщается, что представители местной оккупационной администрации, пытаясь скрыть факт причастности боевиков к данному инциденту, "подготовили ряд сообщений на своих информационных ресурсах, которые имеют целью обвинить украинских военных в обстрелах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры".

При этом в ООС отметили, что данный факт в очередной раз "подчеркивает низость российско-оккупационной власти в попытках дискредитировать Украину перед мировым сообществом". Также там добавили, что "украинские военные никогда не вели и не будут вести огонь по жилищному сектору, подвергая опасности мирное население, которое там проживает".

Напомним, вооруженные формирования РФ на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в субботу, 1 февраля, восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы.