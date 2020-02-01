На Донбасі в результаті аварії за участю БМП бойовиків знеструмлено населений пункт

На Донбасі в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю БМП бойовиків на тимчасово окупованій частині Луганської області, без електропостачання залишився населений пункт Хороше. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

За даними штабу, зараз бойовики готують інформаційні ресурси, щоб перекласти провину за інцидент на українських військовослужбовців.

"31 січня внаслідок наїзду БМП зі складу 4-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу окупаційних військ РФ в Луганській області на опору електропередач по вул. Шкільна в тимчасово окупованому населеному пункті Хороше (Луганська обл.) були пошкоджені лінії електроживлення і повністю знеструмлені населений пункт", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що представники місцевої окупаційної адміністрації, намагаючись приховати факт причетності бойовиків до даного інциденту, "підготували ряд повідомлень на своїх інформаційних ресурсах, які мають на меті звинуватити українських військових в обстрілі мирного населення і руйнуванні цивільної інфраструктури".

При цьому в ООС відзначили, що даний факт в черговий раз "підкреслює ницість російсько-окупаційної влади у спробах дискредитувати Україну перед світовою спільнотою". Також там додали, що "українські військові ніколи не вели і не будуть вести вогонь по житловому сектору, піддаючи небезпеці мирне населення, яке там проживає".

Нагадаємо, збройні формування РФ на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил в суботу, 1 лютого, вісім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому міномети.