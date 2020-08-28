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На Донбассе ребенок подорвался на гранате

Кипучее, Пятница 28 августа 2020 10:01
На Донбассе ребенок подорвался на гранате
Фото: СММ ОБСЕ (facebook.com/OSCE.Ukraine)
Автор: Анастасия Рокитна

На Донбассе в оккупированном населенном пункте Кипучем мальчик подорвался на гранате. Он получил тяжелые раны правой ноги.

Об этом говорится в отчете Миссии ОБСЕ в Украине по состоянию на 27 августа.

Наблюдатели пообщались с людьми, которые представились бабушкой и дедушкой мальчика. По их словам, вечером 7 августа двое их внуков играли во дворе дома их дочери.

Мальчик подобрал предмет, который взорвался. Сосед рассказывал, что видел раненого мальчика на земле, у него с ноги текла кровь.

Напомним, 27 августа боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на взрывном устройстве подорвались двое украинских военнослужащих.

Отметим, Украина выразила протест МИД России из-за отправки на Донбасс "гумконвоя".

Как ранее сообщалось, Россия направляла "гумконвой" на оккупированный Донбасс в декабре прошлого года.

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