На Донбассе ребенок подорвался на гранате

Фото: СММ ОБСЕ (facebook.com/OSCE.Ukraine)

На Донбассе в оккупированном населенном пункте Кипучем мальчик подорвался на гранате. Он получил тяжелые раны правой ноги.

Об этом говорится в отчете Миссии ОБСЕ в Украине по состоянию на 27 августа.

Наблюдатели пообщались с людьми, которые представились бабушкой и дедушкой мальчика. По их словам, вечером 7 августа двое их внуков играли во дворе дома их дочери.

Мальчик подобрал предмет, который взорвался. Сосед рассказывал, что видел раненого мальчика на земле, у него с ноги текла кровь.

Напомним, 27 августа боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на взрывном устройстве подорвались двое украинских военнослужащих.

Отметим, Украина выразила протест МИД России из-за отправки на Донбасс "гумконвоя".

Как ранее сообщалось, Россия направляла "гумконвой" на оккупированный Донбасс в декабре прошлого года.