ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Россия отправила на Донбасс "гумконвой", Украина выразила протест

Донбасс, Четверг 27 августа 2020 16:47
Россия отправила на Донбасс "гумконвой", Украина выразила протест
Фото: российский "гумконой" (dan-news info)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия без согласования с Украиной и Международным комитетом Красного Креста отправила на оккупированную территорию Донбасса очередной "гуманитарный конвой". В связи с этим Украина выразила решительный протест Министерству иностранных дел России.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Российский "гуманитарный конвой" незаконно пересек украинскую границу через закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". Так, украинские пограничники не получили возможности проверить груз, что предусмотрено нормами международного права.

В своей ноте украинское министерство призвало российскую сторону неуклонно придерживаться своих международных обязательств и двусторонних договоров относительно путей доставки гуманитарных грузов.

"МИД Украины соответствующим образом реагировать на все последующие международно-противоправные деяния со стороны государства-агрессора", - добавили в ведомстве.

Напомним, Россия направляла "гумконвой" на оккупированный Донбасс в декабре прошлого года.

Тогда в МИД Украины также выражали протест из-за российского "гумконвоя".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДонбассгумконвойРоссийская ФедерацияМИД Украины
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь