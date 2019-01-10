На Донбассе разоблачили подготовку террористической группировки

Фото: задержание злоумышленника (facebook.com/pressjfo.news)

Злоумышленник планировал совершение терактов в Украине во время проведения президентских выборов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) из состава объединенных сил разоблачили на Донбассе подготовку террористической группировки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, во время оперативных мероприятий в течение августа 2018 - января 2019, правоохранители задокументировали факты приобретения "гражданином К" боевых гранат и 11 пистолетов на более чем 5 тыс. долларов. Кроме того, правоохранители зафиксировали факт сбыта указанным лицом амфетамина на общую сумму 5 тыс. гривен, а также передачи 600 долларов "сотруднику следственных органов, который должен был нанести третьему лицу тяжкие телесные повреждения".

Сегодня, 10 января, указанного злоумышленника задержали во время приобретения трех пистолетов.

"Установлено, что гражданин К. действовал по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время лицами и согласовывал свои действия с сотрудниками ФСБ РФ (с дислокацией в АР Крым), имея целью силовую поддержку оппозиционных политических объединений путем совершения террористических актов и массовых беспорядков на территории Украины во время проведения президентских выборов в Украине", - говорится в сообщении.

Фото: задержание злоумышленника (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что вмешательство Российской Федерации в избирательный процесс в Украине будет колоссальным.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Россия готовится к попытке реванша в Украине во время выборов в 2019 году.