На Донбасі викрили підготовку терористичного угрупування

Фото: затримання зловмисника (facebook.com/pressjfo.news)

Зловмисник планував вчинення терактів в Україні під час проведення президентських виборів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) зі складу об’єднаних сил викрили на Донбасі підготовку терористичного угрупування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначається, під час оперативних заходів протягом серпня 2018 - січня 2019, правоохоронці задокументували факти придбання "громадянином К" бойових гранат та 11 пістолетів на понад 5 тис. доларів. Крім того, правоохоронці зафіксували факт збуту вказаною особою амфетаміну на загальну суму 5 тис. гривень, а також передачі 600 доларів "співробітнику слідчих органів, який мав нанести третій особі тяжкі тілесні ушкодження".

Сьогодні, 10 січня, вказаного зловмисника затримали під час придбання трьох пістолетів.

"Встановлено, що громадянин К. діяв за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами та узгоджував свої дії з співробітниками ФСБ РФ (з дислокацією в АР Крим), маючи на меті силову підтримку опозиційних політичних об’єднань шляхом вчинення терористичних актів та масових заворушень на території України під час проведення президентських виборів в Україні", - йдеться у повідомленні.

Фото: затримання зловмисника (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що втручання Російської Федерації у виборчий процес в Україні буде колосальним.

Крім того, президент України Петро Порошенко заявляв, що Росія готується до спроби реваншу в Україні під час виборів в 2019 році.