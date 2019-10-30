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На Донбассе растет недовольство личного состава боевиков, - ГУР

Новости » Общество    30.10.2019 - 13:11
На Донбассе растет недовольство личного состава боевиков, - ГУР
Фото: боевики на Донбассе (twitter.com/dubovoyslavyans)

В рядах боевиков увеличилось количество случаев дезертирства и уклонения от службы

На Донбассе в соединениях и частях боевиков растет недовольство личного состава условиями службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны.

Сообщается, что в отдельных подразделениях значительная часть боевиков не желает продлевать контракты, а также увеличивается количество случаев дезертирства и уклонения от службы путем самокалечения.

"С целью усиления контроля за личным составом и недопущения случаев самовольного оставления воинских частей русское командование изымает у военнослужащих личные документы, в том числе уже получены российские паспорта", - говорится в сообщении ГУР.

Также в разведке отметили, что командование российских оккупационных войск продолжает проводить активную агитационную работу среди населения для укомплектования личного состава. В частности, в ряды боевиков призывают вступить за денежное вознаграждение и содействие во внеочередном получении российских паспортов.

Напомним, за прошлые сутки, 29 октября, на Донбассе боевики нарушили девять раз режим прекращения огня. Обстрелы осуществляли вблизи Богдановки, Авдеевки, Красногоровки, Водяного, Луганского и Крымского. Никто из украинских военных не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что в среду, 30 октября, боевики осуществили обстрелы вблизи Зайцевого Северного и Крымского, применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм (6 мин).

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