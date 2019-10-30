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Боевики обстреляли Зайцево и Крымское

Новости » Общество    30.10.2019 - 12:42
Боевики обстреляли Зайцево и Крымское
Иллюстративное фото (ООС)

Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе

На Донбассе в течение текущих суток, 30 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что вчера, боевики совершили обстрел вблизи населенного пункта Крымское, применив запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм (5 мин).

Сегодня, оккупационные войска осуществили обстрелы вблизи населенных пунктов Зайцево Северное и Крымское применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм (6 мин).

"Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина" со стороны вооруженных формирований РФ", - сообщили в ООС.

Напомним, 29 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также РБК-Украина сообщало, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала дату разведения сил в Петровском.

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