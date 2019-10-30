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На Донеччині росте невдоволення особового складу бойовиків, - ГУР

Новини » Суспільство    30.10.2019 - 13:11
На Донеччині росте невдоволення особового складу бойовиків, - ГУР
Фото: бойовики на Донбасі (twitter.com/dubovoyslavyans)

В рядах бойовиків збільшилася кількість випадків дезертирства і ухилення від служби

На Донбасі у з'єднаннях та частинах бойовиків зростає невдоволення особового складу умовами служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сообщение Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Повідомляється, що в окремих підрозділах значна частина бойовиків не бажає продовжувати контракти, а також збільшується кількість випадків дезертирства і ухилення від служби шляхом самокалічення.

"З метою посилення контролю за особовим складом та недопущення випадків самовільного залишення військових частин російське командування вилучає у військовослужбовців особисті документи, в тому числі вже отримані російські паспорти", - йдеться в повідомленні ГУР.

Також у розвідці відзначили, що командування російських окупаційних військ продовжує проводити активну агітаційну роботу серед населення для укомплектування особового складу. Зокрема, до лав бойовиків закликають вступити за грошову винагороду та сприяння у позачерговому отримання російських паспортів.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 жовтня, на Донбасі бойовики порушили дев'ять разів режим припинення вогню. Обстріл здійснювали поблизу Богданівки, Авдіївки, Красногорівки, Водяного, Луганського і Кримського. Ніхто з українських військових не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що в середу, 30 жовтня, бойовики здійснили обстріл поблизу Зайцевого Північного і Кримського, застосувавши заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм (6 хв).

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