На Донбассе растет интенсивность минометных обстрелов, - штаб

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе растет интенсивность минометных обстрелов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что противник на Донбассе увеличивает интенсивность применения минометов. В частности, вчера вечером вооруженные формирования осуществили обстрелы вблизи населенных пунктов Пески, Луганское и Водяное с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и калибра 82 мм.

"Всего по всей линии разграничения за минувшие сутки зафиксировано 11 фактов применения противником минометов с общим расходом 88 мин", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения.

До этого в Министерстве обороны Украины уже заявляли об усилении обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил. В частности, вооруженные формирования выпустили по украинским позициям в районе Водяного, Лебединского, Зайцево и Авдеевки 36 мин калибров 120 и 82 мм.