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На Донбассе боевики обстреляли Золотое

Новости » Происшествия    28.10.2019 - 12:57
На Донбассе боевики обстреляли Золотое
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате обстрелов украинские военные не пострадали

На Донбассе от начала текущих суток, 28 октября, боевики трижды обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Сообщается, что дважды обстрелы совершались в Луганском направлении. В частности, из автоматических гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли опорные пункты подразделений ООС вблизи Майского. Вблизи населенного пункта Золотое-4 (вне зоны разведения сил) противник применил пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие против украинских военных.

На Донецком направлении после 10 утра оккупанты 15 минут из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по позициям ООС вблизи Невельского.

Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за прошлые сутки боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстреливал позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также РБК-Украина сообщало, что из Золотого 27 октября вывезли все оружие, которое находилось в распоряжении добровольцев. На данный момент в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотое-4 и Екатериновка, находится группа волонтеров без оружия.

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