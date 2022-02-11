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На Донбассе ранили украинского военного

Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 11 февраля, вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов получил ранения украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Один из вражеских обстрелов был произведен вблизи Марьинки. Российские наемники задействовали беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

В направлении Невельского оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия.

В сторону Песков боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что рубежи украинских подразделений остались прежними, а ситуация в районе ООС - контролируемая.

Напомним, за минувшие сутки, 10 февраля, боевики восемь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.

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ДонбассООС