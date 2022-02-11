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На Донбасі поранили українського військового

Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 11 лютого, збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів отримав поранення український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.

Один з ворожих обстрілів був проведений поблизу Мар'їнки. Російські найманці задіяли безпілотник, за допомогою якого зробили скидання пострілу ВОГ-17.

У напрямку Невельського окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

У бік Пісків бойовики вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

"В результаті дій противника один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що рубежі українських підрозділів залишилися колишніми, а ситуація в районі ООС - контрольована.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 лютого, бойовики вісім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.

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