На Донбассе ранили украинского военного

В четверг, 11 марта, российско-оккупационные силы ранили на Донбассе украинского военнослужащего. Боевики нарушили режим прекращения огня вблизи Новозвановки.

Об этом сообщило оперативно-тактическое группирование "Север" на странице в Facebook .

Оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из станковых гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"В результате вражеского огня военнослужащий из состава ООС получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - рассказали в ОТГ.

Украинская сторона об этом вражеском обстреле уведомила представителей мониторинговой миссии ОБСЕ. Сейчас на месте происшествия работает рабочая группа военной службы правопорядка.