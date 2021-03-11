На Донбасі поранили українського військового

Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування "Північ" на сторінці у Facebook .

Українська сторона про цей ворожий обстріл повідомила представників моніторингової місії ОБСЄ. Наразі на місці події працює робоча група військової служби правопорядку.

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу ООС отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний", - розповіли в ОТУ.

Нагадаємо, до цього у штабі ООС повідомляли про 2 обстріли з боку окупантів на Донбасі. Тоді інформації про поранених українських військових не було.

Крім того, на Донбасі знайшли безпілотник проросійських бойовиків з позначкою ФСБ Росії.