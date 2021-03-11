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На Донбасі поранили українського військового

Новость на русском → Донбас, Четвер 11 березня 2021 22:29
На Донбасі поранили українського військового Фото: українські військові (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У четвер, 11 березня, російсько-окупаційні сили поранили на Донбасі українського військовослужбовця. Бойовики порушили режим припинення вогню поблизу Новозванівки.

Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування "Північ" на сторінці у Facebook.

Окупанти обстрілювали позиції українських підрозділів зі станкових гранатометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу ООС отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний", - розповіли в ОТУ.

Українська сторона про цей ворожий обстріл повідомила представників моніторингової місії ОБСЄ. Наразі на місці події працює робоча група військової служби правопорядку.

Нагадаємо, до цього у штабі ООС повідомляли про 2 обстріли з боку окупантів на Донбасі. Тоді інформації про поранених українських військових не було.

Крім того, на Донбасі знайшли безпілотник проросійських бойовиків з позначкою ФСБ Росії.

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