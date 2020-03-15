На Донбассе ранили украинского военного

С начала воскресенья, 15 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военный получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:00 российско-оккупационные силы трижды нарушали режим прекращения огня. При этом оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил в районе Песков, Луганского и Саханки.

"К сожалению, в результате прицельного вражеского огня, сегодня один наш воин получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Ему оказали медицинскую помощь", - отметили в Минобороны.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 15 марта (mil.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что вчера боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелы были зафиксированы вблизи Березово, Старогнатовки, Павлополя, Песков, Новолуганского, Шумов и Зайцево. Также был обстрелян участок разведения №3 в районе Петровского и Богдановки.

Также РБК-Украина писало, что 14 марта на Донбассе в результате вражеского обстрела был ранен один украинский военный. В общем оккупанты 6 раз нарушали режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.