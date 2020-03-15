На Донбасі поранили українського військового

З початку неділі, 15 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі один український військовий отримав вогнепальне поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, станом на 12:00 російсько-окупаційні сили тричі порушували режим припинення вогню. При цьому окупанти застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів були обстріляні позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі Пісків, Луганського та Саханки.

"На жаль, внаслідок ворожого прицільного вогню, сьогодні один наш воїн отримав дотичне вогнепальне кульове поранення руки. Йому надали медичну допомогу", - зазначили в Міноборони.

Ситуація на Донбасі станом на 15 березня (mil.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Обстріли було зафіксовано поблизу Березового, Старогнатівки, Павлополя, Пісків, Новолуганського, Шумів та Зайцевого. Також була обстріляна ділянка розведення №3 в районі Петрівського та Богданівки.

Також РБК-Україна писало, що 14 березня на Донбасі в результаті ворожого обстрілу було поранено одного українського військового. Загалом окупанти 6 разів порушували режим припинення вогню, застосовуючи при цьому заборонене мінськими угодами озброєння.