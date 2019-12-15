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На Донбасі поранили українського військового

Новини » Надзвичайні події     15.12.2019 - 13:19
На Донбасі поранили українського військового
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню

З початку неділі, 15 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, станом на 12:30 російські незаконні збройні формування, в супереч домовленостям, досягнутим під час нормандської зустрічі, 4 рази відкривали вогонь по підрозділам Об'єднаних сил.

Так, з гранатометів різних систем російсько-окупаційні сили обстрілювали українські позиції в районі Луганського, Кримського та Хутора Вільного. Внаслідок ворожих обстрілів було поранено одного українського військового.

Нагадаємо, минулої доби, 14 грудня, бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Обстріли велися в районі Авдіївки, двічі поблизу Красногорівки, біля Пісків, Павлополя, Новолуганського, Травневого і Зайцевого. Вчора на Донбасі один військовослужбовець загинув, а також двоє отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що представники так званої "ДНР" заявили про готовність запропонувати Києву нові ділянки для розведення сил на Донбасі. Бойовики повідомили, що готові запропонувати "своє бачення" майбутнього розведення, але остаточне рішення ухвалюватимуть в Мінську.

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