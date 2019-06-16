На Донбассе ранили украинского военного

С начала суток, 16 мая 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, по состоянию на 12:00 российские наемники 4 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом запрещенное вооружение не применялось.

Так, из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял позиции украинских военных вблизи Крымского, Водяного и Талаковки.

"С начала текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен. Сейчас необходимую медицинскую помощь нашему воину оказывают врачи одного из военных мобильных госпиталей", - отметили в ведомстве.

Ситуация в Донбассе по состоянию на 16 июня 2019

Напомним, ранее наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили, что 13 июня российские оккупационные войска обстреляли действующую школу в оккупированном населенном пункте Михайловка. По данным Миссии, обстрел велся из стрелкового оружия.

Ранее, украинская сторона Совместного центра контроля и координации зафиксировала обстрел жилого дома в городе Марьинка российскими наемниками. Обстрел произошел в пятницу, 14 июня, около 5 утра. Во время обстрела в доме находились 7 человек, которые получили травмы различной степени тяжести.