На Донбассе ранили третьего за сутки военного

Обстрел произошел вблизи Крымского
Количество пострадавших военных в результате вражеских обстрелов на Донбассе снова выросло. Еще один украинский защитник получил ранение в районе Крымского.
Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.
По данным штаба, оккупационные силы применили против подразделений Объединенных сил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Один украинский военный получил огнестрельное осколочное ранение.
"Воина оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - добавили в командовании.
Отметим, это уже третий случай ранения украинских военных с начала суток, 20 июня.
Пророссийские боевики не менее 20 раз нарушали режим прекращения огня, применяя при этом тяжелое вооружение.
Первый случай ранения украинского военного произошел сегодня утром вблизи Орехово.
Автор: Дмитрий Левицкий