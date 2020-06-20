На Донбассе ранили третьего за сутки военного

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Обстрел произошел вблизи Крымского

Количество пострадавших военных в результате вражеских обстрелов на Донбассе снова выросло. Еще один украинский защитник получил ранение в районе Крымского.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, оккупационные силы применили против подразделений Объединенных сил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Один украинский военный получил огнестрельное осколочное ранение.

"Воина оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - добавили в командовании.

Отметим, это уже третий случай ранения украинских военных с начала суток, 20 июня.

Пророссийские боевики не менее 20 раз нарушали режим прекращения огня, применяя при этом тяжелое вооружение.

Первый случай ранения украинского военного произошел сегодня утром вблизи Орехово.

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Автор: Дмитрий Левицкий