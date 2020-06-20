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На Донбасі поранили третього за добу військового

Новини » Надзвичайні події     20.06.2020 - 21:09
На Донбасі поранили третього за добу військового
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Обстріл стався поблизу Кримського

Кількість постраждалих військових в результаті ворожих обстрілів на Донбасі знову зросла. Ще один український захисник отримав поранення в районі Кримського.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, окупаційні сили застосували проти підрозділів Об'єднаних сил гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Один український військовий отримав вогнепальне осколкове поранення.

"Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан його здоров’я задовільний", - додали у командуванні.

Зазначимо, це вже третій випадок поранення українських військових від початку доби, 20 червня.

Проросійські бойовики щонайменше 20 разів порушували режим припинення вогню, застосовуючи при цьому важке озброєння.

Перший випадок поранення українського військового стався сьогодні вранці поблизу Оріхового.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбасООСобстрелраненые
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